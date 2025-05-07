7 мая в белорусских школах пройдёт урок мужества, посвящённый 80-летию Великой Победы

Цель – углубить знания учащихся о героизме и решающем вкладе белорусов и других народов Советского Союза в Победу над нацистской Германией, воспитать чувство гордости за великое поколение героев-победителей. Восстановить справедливость и не допустить возрождения нацизма призвано расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Его материалами подтверждено уничтожение фашистами не менее 12 348 населенных пунктов. Сохранение исторической правды обеспечивает государство. Эта норма закреплена в нашей Конституции.