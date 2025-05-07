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7 мая в белорусских школах пройдёт урок мужества, посвящённый 80-летию Великой Победы

07 мая 2025 07:18
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Урок мужества пройдет в белорусских школах 7 мая. Занятие посвящается 80-летию Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 мая в белорусских школах пройдёт урок мужества, посвящённый 80-летию Великой Победы-2

Цель – углубить знания учащихся о героизме и решающем вкладе белорусов и других народов Советского Союза в Победу над нацистской Германией, воспитать чувство гордости за великое поколение героев-победителей. Восстановить справедливость и не допустить возрождения нацизма призвано расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Его материалами подтверждено уничтожение фашистами не менее 12 348 населенных пунктов. Сохранение исторической правды обеспечивает государство. Эта норма закреплена в нашей Конституции.

# Школы в Беларуси # День Победы

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