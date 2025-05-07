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«Когда я села за инструмент, было волшебное чувство». Пообщались с арфисткой о музыке и работе в Большом театре

07 мая 2025 07:12
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Волшебные звуки арфы можно слушать бесконечно. Этот старинный инструмент не подвластен времени, он продолжает покорять слушателей, поэтому неслучайно арфу называют богиней в мире струнных инструментов. 

«Когда я села за инструмент, было волшебное чувство». Пообщались с арфисткой о музыке и работе в Большом театре-2

Вероника Грабовская, артистка симфонического оркестра Большого театра Беларуси:
Арфа – это, можно сказать, моя жизнь. Я не представляю без нее себя, даже ни одного дня не представляю без арфы.

Чтобы освоить этот серьезный инструмент, Веронике Грабовской пришлось немало потрудиться. В то время когда многие ее сверстники еще играли в куклы, 8-летняя девочка дни напролет занималась музыкой. 

Вероника Грабовская:
Когда я села за инструмент и провела по струнам, это было такое волшебное чувство, я очень захотела играть на этом инструменте. Плюс тембр уникальным является, на арфе можно исполнить очень много разнохарактерной музыки, а также, если послушать балеты и оперы, арфу всегда слышно, ее тембр узнаваем, и, конечно же, арфистку видно издалека.

Во все времена арфу считали одним из самых красивых и волшебных музыкальных инструментов. Ее изящная форма напоминает крыло большой сказочной бабочки, а мягкий, завораживающий звук переносит слушателя в загадочный мир.

«Когда я села за инструмент, было волшебное чувство». Пообщались с арфисткой о музыке и работе в Большом театре-4

Вероника Грабовская:
С самого детства, когда я только начала играть на инструменте, мама очень хотела, чтобы я работала в Большом театре Беларуси. И, возможно, ее мечта переросла и в мою мечту. Я пришла в наш театр. Первая моя опера была «Кармен». Я помню, когда я исполняла третий акт, там есть соло для арфы и флейты, я очень часто его играла отдельно как произведение концертное. Мне было так приятно, что наконец я исполнила его в стенах Большого театра, как задумал композитор.

Подробности в видео.

# Музыка

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