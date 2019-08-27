Прямой эфир

27 августа в рамках чемпионата Беларуси по хоккею «Юностью» сыграет с «Лидой», а «Могилёв» – с «Неманом»

27 августа 2019 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28-й чемпионат Беларуси по хоккею начнется 27 августа еще для двух клубов Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 августа в рамках чемпионата Беларуси по хоккею «Юностью» сыграет с «Лидой», а «Могилёв» – с «Неманом»-1

На льду «Чижовка-Арены» в 19:00 будет дан свисток к началу поединка между «Юностью» и «Лидой». Фаворитом этой встречи небезосновательно считается команда Михаила Захарова, но не исключено, что он побережет костяк в преддверии старта в Лиге Чемпионов, и это сильно увеличит шансы «рыцарей» на успех.

Во втором матче вторника в Могилеве сойдутся местные «львы» и вице-чемпионы страны хоккеисты «Немана».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Валентин Шантарович после ЧМ в Сегеде: «Молодёжь, которая сейчас пришла, – это молодёжь со стержнем»
27 августа 2019 09:28

Валентин Шантарович после ЧМ в Сегеде: «Молодёжь, которая сейчас пришла, – это молодёжь со стержнем»

Победа БАТЭ над «Славией» и другие итоги матчей 19-го тура ЧБ по футболу
26 августа 2019 20:35

Победа БАТЭ над «Славией» и другие итоги матчей 19-го тура ЧБ по футболу

Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA
26 августа 2019 20:34

Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA