27 августа в рамках чемпионата Беларуси по хоккею «Юностью» сыграет с «Лидой», а «Могилёв» – с «Неманом»

Новости Беларуси. 28-й чемпионат Беларуси по хоккею начнется 27 августа еще для двух клубов Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Чижовка-Арены» в 19:00 будет дан свисток к началу поединка между «Юностью» и «Лидой». Фаворитом этой встречи небезосновательно считается команда Михаила Захарова, но не исключено, что он побережет костяк в преддверии старта в Лиге Чемпионов, и это сильно увеличит шансы «рыцарей» на успех.

Во втором матче вторника в Могилеве сойдутся местные «львы» и вице-чемпионы страны хоккеисты «Немана».