Дэвид Кравиш: Мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» 7 января проводили домашний поединок Единой лиги ВТБ с питерским «Зенитом». Перед этим свиданием команды пересекались на площадке 11 раз, и победа всегда доставалась клубу из Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако вчера «драконы» были как никогда близки к тому, чтобы прервать эту грустную традицию. Откровенно говоря, до самой игры на площадке Falcon Club мало кто верил, что «драконы» смогут зацепить очки в матче с питерской командой. Доселе во всех встречах «Зенит» переигрывал «Цмоков» уверенно и без особой нервотрепки. Хоть фаворит этой пары был известен заранее, но парням Александра Крутикова терять было абсолютно нечего и нужно было постараться нарушить неприятную для себя традицию.

Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмокi-Miнск»:

Не буду скрывать, на предматчевом митинге, перед игрой я просил ребят, чтобы они ментально подготовились к тому, что мы готовы бороться на хорошем уровне и выигрывать с такими командами. Чтобы они сохранили эту концентрацию от первой до последней минуты, и тогда у нас получится. Не первый раз играя в родных стенах «Цмоки» начинают не совсем удачно, со старта предоставляя солидную фору сопернику. Этот матч не был исключением. До большого перерыва «драконам» так и не удалось догнать оппонента: после второй четверти минчане уступали 33:37. Далее игра стала развиваться намного веселее. «Цмоки» собрались с силами, и нашим парням удалось-таки сравнять счет за 6 секунд до конца встречи.

Однако рождественский день все же был омрачен обидным поражением. Ненужный фол на самом флажке игры и один из двух штрафных бросков реализовал Карасев. Неутешительный итог для белорусов – 81-82. В составе «драконов» на фоне остальных заметно выделялся Дэвид Кравиш, в его активе аж 26 очков.

Дэвид Кравиш, игрок БК «Цмокi-Miнск»:

Да, мы проиграли, но я горжусь тем, как мы с парнями действовали на площадке. Особенно рад тому, как мы поработали после большого перерыва. В последней игре кубка ФИБА, когда мы играли против датской команды, вторая часть матча была провальной. Сегодня все ровно наоборот.