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Белоруска Александра Саснович поднялась на 53 место в рейтинге WTA

08 января 2018 15:56
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Новости Беларуси. В обновленном рейтинг WТА наша теннисистка Александра Саснович поднялась на 35 позиций. Теперь финалистка турнира в Брисбене занимает 53 место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Александра Саснович поднялась на 53 место в рейтинге WTA-1

Во время одного из интервью теннисистка призналась, что у нее есть талисман – помидорчик.

Другие факты о девушке можно прочитать здесь.

# Теннис # Фотофакт # Александра Саснович

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