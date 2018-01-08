Белоруска Александра Саснович поднялась на 53 место в рейтинге WTA

Новости Беларуси. В обновленном рейтинг WТА наша теннисистка Александра Саснович поднялась на 35 позиций. Теперь финалистка турнира в Брисбене занимает 53 место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во время одного из интервью теннисистка призналась, что у нее есть талисман – помидорчик.