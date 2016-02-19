Дэвид Бекхэм ведет переговоры с ФК ПСЖ по вопросам инвестирования в новый клуб МЛС

Главный акционер «Пари Сен-Жермен» ведет переговоры о покупке доли акций во франшизе нового клуба МЛС «Майями Юнайтед».

Инвестиционная группа «Майями Бекхэм Юнайтед» (MBU) некоторое время находится в поиске финансового партнера. На предложение откликнулась компания «Qatar Sports Investment» (владельцы «ПСЖ»). Однако, по информации источников, имеющих отношение к переговорам, эта компания – не единственная из тех, кто заинтересован в приобретении акций американского клуба.

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм завершил профессиональную карьеру в составе «ПСЖ» по окончании сезона-2012/13. Сейчас англичанин тесно сотрудничает с Катаром и недавно отстоял право провести там чемпионат мира по футболу-2022 наряду с Россией, которая станет страной-хозяйкой ЧМ-2018.

Впервые в истории первенство мира по футболу будет проводиться на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Дэвид Бекхэм, футболист:

Неважно, была замешана коррупция или нет, но были выбраны эти страны. Люди должны поддержать это решение. Речь идет о том, чтобы принести футбол в новые страны. Нужно это принять.

«Майями Бекхэм Юнайтед» активно занимается поиском подходящего места для строительства стадиона, однако планирует принять участие в МЛС-2018.

Члены правления «Майями Юнайтед»:

Секрет привлекательности «Майями Бекхэм Юнайтед» для инвесторов заключается в том, что мы стараемся обеспечить необходимую базу для создания футбольного клуба мирового уровня в Майями.

Дэвид Бекхэм, Саймон Фуллер и Марсело Клауре дают оценку этим возможностям, стремятся внести дополнительные ресурсы в проект и привлечь игроков, служебный персонал и болельщиков со всего мира.

Члены правления «Майями Юнайтед»:

В то же время мы с должной ответственностью работаем над нашим проектом строительства стадиона, так как в течение ближайших двух недель завершим оформление приобретения двух объектов частной собственности и третьего земельного участка в округе.