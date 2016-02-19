«Раубичи» готовятся принять заключительный этап Кубок мира по фристайлу

Новости Беларуси. Итоги Кубка мира по фристайлу будут подведены 20 февраля в «Раубичах». В предстоящий уик-энд здесь пройдет заключительный этап престижного соревнования.

Изначально планировалось, что точкой в проведении Кубка мира этого сезона станет испанская Сьера-Невада. Однако из-за плохой погоды старт перенесли. В «Раубичах» же усилий организаторов хватило для того, чтобы укротить природу. Тут же станут известны и итоговые места всех спортсменов в общем зачете Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Эти соревнования будут интересными. Сейчас достаточно острая борьба идет в общем зачете между спортсменами, этот этап будет достаточно весомым для окончательной победы, итогов соревнований. Так что все спортсмены будут стараться показать максимально сложные и красивые прыжки.

Погода во второй половине января и начале февраля действительно больше походила на весеннюю. Естественно, это сказалось на качестве трамплина. Впрочем, организаторы уже доказали, что прыжки тут возможны: в конце января в «Раубичах» удалось провести этапы юниорского Кубка Европы. Сейчас ситуация улучшилась, но организаторов определенно ждет новый вызов.

Максим Густик, победитель и призер этапов Кубка мира по фристайлу:

Всегда погода мешает чуть-чуть тем, что перепады температуры. Сегодня по пять раз перекапывали склон, ребята старались, это сделали. Тренировку первой группы мы перенесли на час, задержали. Группа прыгала двойное сальто. Думаю, завтра попрыгаем тройное, соберем всю программу.

Соревнования пройдут в субботу. Участие в этапе Кубка мира примут около 60 спортсменов из 11 государств.