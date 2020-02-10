«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают борьбу в Кубке Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одолев в квалификации сборную Нидерландов, наша команда обеспечила себе выход в финальную часть соревнований. С 2020 года Кубок Федерации изменил формат проведения: теперь за главный трофей команды будут сражаться в отдельном турнире.

Помимо сборной Беларуси, в эту стадию пробились еще 11, среди которых сборные США, Австралии и России.