В хоккейном чемпионате Беларуси стартовал раунд плей-ин

Отметим, всего на кону две путевки в плей-офф. Оспаривать пропуски в следующий круг турнира будут четыре команды, которые в регулярном чемпионате заняли места с 7-го по 10-е. Противостояния будут длиться в сериях до двух побед. В первом матче в Орше местный «Локомотив» принимал «Динамо-Молодечно». Первыми счет открыли хозяева, но динамовцы смогли отыграться, а затем забросить еще две шайбы. Таким образом, хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали волевую победу – 3:1. 2 марта свою первую дуэль проведут «Брест» и «Химик».

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