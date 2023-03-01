Минское «Динамо» победило СКА в матче плей-офф КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» стартовали в плей-офф Кубка Гагарина. На выезде наша команда встречалась с питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках у «зубров» был очевидный фаворит, победитель нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

На старте поединка белорусская команда понесла потери. Три ведущих легионера: Джо Душак, Седрик Пакетт и Шон Лалонд, покинули площадку по ходу первого периода из-за повреждений. И уже на экваторе первой 20-минутки капитан СКА Дмитрий Яшкин открыл счет. Правда, спустя несколько минут наши отыгрались: Никита Пышкайло отправил шайбу в левую «девятку». Для молодого форварда «зубров» это первый в карьере гол в Кубке Гагарина. Во втором периоде на шайбу Кетова динамовцы ответили голевым броском Пакетта. И вновь ничья, теперь уже 2:2.

А в третьем периоде команда Крэйга Вудрофта впервые в матче вышла вперед – большинство реализовал Роман Горбунов. Окончательный счет поединка – 4:6 в пользу белорусов.