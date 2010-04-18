Десятка лучших шайб игр плей-офф

Замыкает рейтинг точный бросок Алексея Страхова, открывший финальную серию между «Юностью» и «Шахтером».

10. «Юность» — «Шахтер». 23 марта. 1:0 — Алексей Страхов

Одной из наиболее напряженных в нынешнем нокаут-раунде была четвертьфинальная серия между «Соколом» и «Химволокном». Точка в ней была поставлена лишь в овертайме пятого матча. А сделал это Александр Победоносцев.

9. «Сокол» — «Химволокно». 9 марта. 2:1 — Александр Победоносцев

«Керамин» нынешний плей-офф вряд ли может занести себе в актив: оказать настоящее сопротивление «Гомелю» у минчан не вышло. Отмечаем, тем не менее, классную шайбу Андрея Мороза — она ни на что не повлияла, но запомнилась.

8. «Гомель» — «Керамин». 3 марта. 1:0 — Андрей Мороз

Чемпионы до финала дошли на одном дыхании, словно не заметив сопротивления «Витебска» и «Сокола». Лучшей иллюстрацией этому служит издевательская шайба Андрея Степанова в ворота витеблян.

7. «Юность» — «Витебск». 1 марта. 4:1 — Андрей Степанов

«Неман» не сумел обострить борьбу в четвертьфинале с «Шахтером», но как свидетельство перспективности гродненцев, вспомним в нашем рейтинге шайбу Сергея Малявко, которую он вместе с Никитой Ремезовым провел в меньшинстве в ворота будущих серебряных призеров.

6. «Шахтер» — «Неман». 1 марта. 4:2 — Сергей Малявко

Еще раз возвращаемся к противостоянию «Сокола» и «Химволокна». В третьем матче этой серии классную шайбу забросил Роман Сальников, обокравший Евгения Летова, и позволивший киевлянам выйти вперед при игре в меньшинстве.

5. «Химволокно» — «Сокол». 5 марта. 0:1 — Роман Сальников

В Гомеле от плей-офф ждали наверняка большего, но не все у команды получилось. И все же гомельчанам кое-что удалось: речь, скажем, о шайбе Евгения Соломонова в ворота «Керамина» с ювелирной передачи Александра Жидких.

4. «Гомель» — «Керамин». 3 марта. 4:1 — Евгений Соломонов

Финал 18 чемпионата по-настоящему удался, и не последняя заслуга в этом игроков «Шахтера». Бронза нашего рейтинга достается Евгению Ковыршину, сыгравшему до конца в одном из эпизодов битвы за золото.

3. «Шахтер» — «Юность». 27 марта. 3:2 — Евгений Ковыршин

Еще один момент финального сражения — на втором месте. Соло в исполнении Александра Боровкова — одна из лучших шайб всего чемпионата по версии «Горячего льда».

2. «Шахтер» — «Юность». 28 марта. 2:0 — Александр Боровков

Судьбу золотых медалей решила одна ошибка. Но историю уже не переписать: именно точный бросок проявившего голевое чутье Артема Сенькевича принес пятое чемпионство «Юности». Эта шайба и возглавляет наш рейтинг.

1. «Юность» — Шахтер. 3 апреля. 2:1 — Артем Сенькевич