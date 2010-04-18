Интрига в юниорском матче чемпионата мира Беларусь-Канада ненадолго добавила белорусам оптимизма

Если шведы по опыту «Турнира шести наций» казались белорусам по зубам, то матча с канадцами мы изначально ждали с тревогой. Ведь Владимир Сафонов предупреждал, что с командами североамериканского стиля его подопечные играть не умеют.

Пессимистичный прогноз начал подтверждаться уже на третьей минуте, когда в ворота Сергея Степанова, сменившего Яна Шелепнева, влетела первая шайба. К пятой минуте счет был уже 3:0 и запахло разгромом.

Тут белорусам немного подсобил игрок с почти родной фамилией Шемич: он не поделил шайбу с собственным вратарем и позволил отличиться Артему Левше. Но дальше мастерами подковывать блох вновь проявили себе канадцы: потеря Владислава Лемачко в большинстве обернулась голом Квинтона Хоудена. 4:1 – неутешительный итог первого периода.

Однако канадцы также небезупречны: ряд их удалений во второй трети позволил белорусам вздохнуть полной грудью. Никита Кардашов броском от синей линии отрыв сократил, а Дмитрий Жевлоченко, сыграв на добивании, вернул нам надежду: 4:3 – это почти интрига, а в матче со шведами ее и близко не было.

Никита Кардашев, защитник сборной Беларуси:

Сегодня больше получилось в атаке, реализация большинства была неплохая. Больше бросали и атаковали. Правда, провалили третий период в целом, поэтому и проиграли. Хорошо, что удалось забить, и не один или два, а три гола.

Но едва мы зарядились оптимизмом, как белорусская сказка кончилась. В одном эпизоде заработал роковое удаление Евгений Леонов и получил травму Сергей Степанов. В ворота срочно встал Ян Шелепнев, но уже второй бросок поставил его в тупик.

Никита Кардашев, защитник сборной Беларуси:

Еще и удаление подвело. У вратаря получилась травма. Новый вратарь вышел, но ему тоже тяжело собраться в такой ситуации, проигрывали ведь только одну шайбу. Так получается, что были не готовы морально, а может быть, и физически.

А канадцы продолжили наращивать усилия, завершив второй период счетом 6:3.

Владимир Сафонов, гл. тренер сборной Беларуси:

Не можем играть на результат, надо так построить игру, чтобы не рисковать. Мы играем так, как получится, а не так, как надо.

В составе сборной «Кленового листа» выделялись первая и вторая пятерки, организовашие по четыре шайбы в ворота белорусов. Самым же результативным игроком встречи оказался защитник Райан Оконнор – две шайбы и результативная передача. 11:3 в итоге.

Владимир Сафонов, гл. тренер сборной Беларуси:

Этот матч нам нужен был психологически. Такие поражения, как со Швецией, очень тяжело психологически настроить ребят и поднять их морально. Но ребята справились с этой задачей. Нам предстоят все такие тяжелые матчи.

Ги Карбонно, гл. тренер сборной Канады:

Нам важно было сегодня сыграть хорошо после поражения на старте турнира. Тем не менее, игра получилась сложной, но мы справились, особенно учитывая большое количество удалений. В чем-то не повезло и нашим соперникам – травма вратаря, например, повлияла на их игру.