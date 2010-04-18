Новые контуры команды «Динамо»

В четверг на «Минск-Арене» состоялась пресс-конференция с участием генерального директора минского «Динамо» Сергея Каткова и недавно назначенного на пост главного тренера команды чешского специалиста Марека Сикоры.

Первым делом, новый руководитель бело-голубой дружины рассказал журналистам о тех выводах, которые он сделал после откровенных разговоров с каждым игроком команды и ознакомления с работой клубной системы.

Сергей Катков, генеральный директор ХК «Динамо»

При наличии такой массы недостатков, было очень сложно решить задачу выхода в плей-офф. Я сейчас не буду цитировать, кто мне и что говорил. Но поверьте на слово, замечаний было высказано очень много. Команда была разделена на разные лагеря. Две, три группы обозначились в результате разговоров. Были игроки, которые симулировали своими травмами, должны были раньше выходить на площадку, но по разным причинам затягивали свое выздоровление.

А потом пошел разговор о будущем. Помогать Сикоре в статусе старших тренеров трудившийся с ним в Магнитогорске и Екатеринбурге Анатолий Чистяков и наш Александр Андриевский.

Сергей Катков, генеральный директор ХК «Динамо»:

С Андреевским была беседа, он сказал, что, к сожалению, не имеет такого богатого опыта, чтобы решать те серьезные задачи, которые стоят перед командой и клубом в будущем сезоне. Он бы хотел быть одним из помощников главного тренера.

Марек Сикора, гл. тренер ХК «Динамо»:

Условия хорошие, есть все: большой клуб, организация намного лучше, чем в Екатеринбурге. Я в курсе, что тренеры меняли ближайшие два года, надеюсь, что со мной получится лучше.

Из иностранцев дальнего зарубежья в команде остается имеющий контракт еще на год Джефф Платт. Новое соглашение предложено и защитнику Дьюви Уэскотту, который попросил клуб лишь об одной услуге – о няньке для своего ребенка.

Для остальных (в частности, для Йонаса Андерссона и Вилле Пелтонена) лакмусом станет выступление на ближайшем чемпионате мира. Будет хорошая игра – будет и приглашение в команду. Вопрос по Пелтонену открыт: руководство «Динамо» смущают застарелые травмы финского нападающего.

Сергей Катков, генеральный директор ХК «Динамо»:

Есть опасения, что эти травмы в его возрасте, а он 1973 года рождения, могут не восстановиться, а только усугубиться.

Пролонгировать соглашение с клубом получили и белорусские хоккисты – члены национальной команды, а также украинец Сергей Варламов и россиянин Денис Кочетков. «Динамо» ждет их ответа.

А вот кумиру нации Андрею Мезину контракт пока не предложен. И в его случае решающим станет планетарное первенство. Однако уже сейчас в компанию к Виталию Ковалю решили подыскать голкипера с именем (переговоры ведутся с тремя вратарями, один из них – из НХЛ).

Возможно страховочные контракты на время предсезонных сборов будут предложены и нескольким хоккеистам Открытого чемпионата Беларуси. Твердо намерен Сергей Катков вернуть на родину и наших знаковых легионеров.

Сергей Катков, генеральный директор ХК «Динамо»:

Это Угаров, это Костицын, Калюжный, Кольцов. С каждым из них я поговорил, от одних получил конкретных отказ, от одних – добро.

Как положительный момент отметим, что отныне достоянием широкой общественности становится не только сам факт подписания того или иного игрока, но и ход переговоров с ним.

Клуб планирует заявить молодежную команду в МХЛ (кстати, туда стремится и наш «Юниор»), юношескую дружину – в белорусскую «вышку», сохранить «Шахтер» как фарм-клуб, открыть группы всех возрастов в подшефной школе, а также вернуться к буквочке «Д» на свитерах.