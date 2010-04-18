Почему белорусские юниоры не оправдали надежд в матче юниорского чемпионата мира Беларусь - Швеция?

К сожалению, уже первый матч белорусских юниоров на турнире недвусмысленно дал понять, что отправная точка нашего хоккея находится глубоко в пропасти и выбираться из нее придется долго и упорно.

Хотя перед игрой со шведами определенные надежды на локальный успех мы питали. Ведь два месяца назад на минском «Турнире шести наций» белорусские юноши на равных сыграли со сборной «Тре крунур» и уступили лишь в серии буллитов.

Первый период отчетной встречи убедил в мысли: команду Стефана Лунда можно «зацепить». Только вот разыгрывать лишнего надо умело. Белорусы свои шансы не использовали.

Во второй трети наши иллюзии на удачный исход баталии растворились. В ворота Яна Шелепнева влетело сразу пять шайб. Еще две – в третьем периоде. Козырем в рукаве шведской команды стала игра в большинстве (четыре раза она использовала численное преимущество).

Владимир Сафонов, гл. тренер юношеской сборной Беларуси:

По сравнению с февральским турниром, у них добавилось около пяти игроков. Особенно сильны номера 5 и 2, которые по-хозяйски чувствуют себя на синей линии, очень уверенно. Думаю, что игра в большинстве предопределила результат.

Почти весь третий период игра проходила в зоне белорусов. Наши отбивались. Но на удивление, именно в эти минуты, хозяева были наиболее остры. Несколько контратак должны были завершиться голом. Но, не судьба. Белорусы проиграли на сухо 0:7.

Владимир Сафонов, гл. тренер юношеской сборной Беларуси:

Играть на таких скоростях всю игру мои подопечные пока не умеют. Техническая сторона, шведов, особенно катание на коньках, очень отличается от работы на коньках наших ребят. Будем делать выводы по игре, особенно по удалениям. Так нельзя относиться, надо отрабатывать чище для того, чтобы мы не играли столько времени в неравных составах.

Стефан Лунд, гл. тренер юношеской сборной Швеции:

Мы всерьез настраивались на белорусов. Ведь в феврале они доставили нам много хлопот. Сделали выводы по итогам той встречи и, исходя из них, разработали план на данный поединок. Предложили сопернику скоростной хоккей, важно было оперативно начинать атаки, помогал в этом быстрый первый пас. Убеждал ребят перемещать шайбу в зоне белорусов с максимальной скоростью и обязательно задействовать защитников. Мои хоккеисты выполнили эти задачи, поэтому мы и победили сегодня.