Анна Терех выиграла золотую медаль Кубка России в омниуме

Анна Терех выиграла золотую медаль Кубка России по велоспорту на треке в омниуме. Соревнования завершились в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В самом изматывающем виде программы отечественной спортсменке не было равных. Вначале она уверенно выиграла скретч, а чуть позже не оставила шансов соперницам и в темпо. В вечерней сессии Анна традиционно на высоком уровне провела гонки с выбыванием и по очкам. Как итог – наивысшая ступень пьедестала.

Эта награда стала далеко не первой для белоруски на соревнованиях в северной столице России. Ранее Терех завоевала золото в гонке по очкам и праздновала победу в индивидуальной гонке преследования, установив новый рекорд Беларуси.