Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами

Наша теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом около девяти миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью лидер мирового рейтинга обыграла в двух сетах девятую ракетку планеты китаянку Чжэн Циньвэнь – 6:2, 7:5. Встреча продолжалась час и 37 минут.

Арина Соболенко, первая ракетка планеты (Беларусь):

Я более опытна и знаю, как играть против нее. Когда ведешь с таким счетом против кого-то, большую роль играет психология. С ней всегда тяжело и никогда не легко. Это не так, что я выхожу на корт со стопроцентной уверенностью, что в этот раз опять выиграю. В спорте так не работает.

Я соревнуюсь и показываю свой лучший теннис, лучший боевой дух. Пока все идет по моему плану. Рада, как я справилась со своими эмоциями. И хотя моя подача не работала лучшим образом, я все равно боролась за каждое очко и очень горжусь этим.