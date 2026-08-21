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Денис Лаптев – лучший игрок 18-го тура ЧБ по футболу

21 августа 2026 18:27
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Денис Лаптев признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Нападающий «Гомеля» внес весомый вклад в разгромную победу своего клуба над новополоцким «Нафтаном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок завершился со счетом 6:0, а форвард отметился дублем и результативной передачей. Более того, игрок преодолел знаковый рубеж, он стал 11-м футболистом, забившим 100 мячей в высшей лиге. Со старта текущего розыгрыша в активе Дениса четыре взятия ворот и два ассиста в 12 встречах.

Павел Савицкий стал автором лучшего гола. Он в очередной раз продемонстрировал индивидуальное мастерство в концовке матча «Немана» против «Минска» и помог гродненцам вырвать важнейшую викторию – 2:1. 

В лидеры национального первенства вернулись футболисты минского «Динамо», следом идут «МЛ Витебск» и «Ислочь». В аутсайдерах по-прежнему «Нафтан».

# Футбол Беларуси

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