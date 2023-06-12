Арина Соболенко остаётся второй ракеткой планеты

Традиционно по понедельникам Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционно по понедельникам Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко остается второй ракеткой планеты. Виктория Азаренко потеряла одну позицию и сейчас 19-я. Александра Саснович утратила сразу 20 строчек и расположилась на 71-м месте. А вот Ирина Шиманович уверенно вошла в топ-200, добавив 60 пунктов, и сейчас значится на 154-й позиции. Лидерство по-прежнему удерживает полька Ига Швентек. Также в топ-3 впервые в карьере пробилась Елена Рыбакина из Казахстана.
Что касается мужского рейтинга, то у Ильи Ивашко минус 14 позиций и 87-е место. Лидерство в топе вернул себе серб Новак Джокович. Накануне он в третий раз выиграл открытый чемпионат Франции и стал рекордсменом по количеству титулов на турнирах серии Большого шлема. Теперь их у него 23.