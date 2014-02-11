Даша Домрачева, любимица всей страны, доставила нам огромную радость! Победу она посвятила Беларуси и своей маме Ларисе Алексеевне!

Новости Олимпиады. Есть белорусское золото Сочи! Наша Дарья Домрачева завоевала первую для нашей страны — И сразу золотую - медаль нынешней зимней Олимпиады, блестяще победив в гонке преследования.

Кстати, это второе золото за суверенную историю участия белорусских спортсменов в зимних олимпийских играх. На предыдущей Олимпиаде в канадском Ванкувере чемпионом стал фристайлист Алексей Гришин. Даша из Ванкувера привезла бронзу индивидуальной гонки. А в Сочи приехала безусловным лидером не только белорусской команды, но и мирового биатлона. Что и подтвердила сегодня, оторвавшись от ближайшей преследовательницы именитой норвежки Торы Бергер почти на 40 секунд.

И давайте еще раз насладимся золотым финишем Дарьи Домрачевой. А также тем, как восприняли ее победу трибуны. Ликование было всеобщим, восторг выражали не только белорусы, но и иностранные болельщики. Ощущение, что наш триумф объединил всех зрителей. И это особенно приятно, потому что эту победу действительно ждали, в нее верили и было видно, что поддерживал Дашу каждый человек, пришедший на старт гонки. К слову, свою нынешнюю олимпийскую победу Даша посвятила своей Маме.

Один из лучших отелей Сочи, комплекс отдыха «Беларусь» расположен в центре поселка Красная Поляна. В эти Олимпийские дни здесь многолюдно. Сегодня постояльцы из разных стран, спортсмены, болельщики сплотились в большую дружную семью. Всеобщее ликование в честь триумфальной победы белорусской биатлонистки - Дарьи Добрачевой. С олимпийским золотом чемпионку поздравил лично Президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер тепло пообщался с Дашей, участниками команды, и всеми, кто болел за наших спортсменов и пригласил к себе на чаепитие.

И сегодня же стало известно, что Дарья Домрачева сделала свой «олимпийский выбор». Президентский спортивный клуб в рамках проекта окажет минской 1-ой спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва БФСО «Динамо» финансовую помощь в размере 100 млн. бел рублей. «Надеюсь, что эта сумма поможет юным спортсменам поверить в себя. Потому что олимпийские медали это не какое-то чудо, это очень тяжелый труд,-- сказала олимпийская чемпионка.

О главных вехах в карьере новоиспеченной олимпийской чемпионки ее успехах и не только в спорте - в сюжете Эльмиры Хоровец.

Хозяева игр в Сочи, наверняка, кусают локти: упустили мегазвезду! Детство Дарьи Домрачевой прошло в Сибири, в Нягани и там же она начала делать первые шаги в спорте. Но все же Даша - наша, белорусская: родилась в Минске в семье архитекторов. Первым крупным международным стартом за нашу страну стал юниорский чемпионат мира, затем Даша стала выступать в соренованиях взрослых. К тому времени белорусские болельщики соскучились по победам. Просмотр трансляций, где спортсмены в красно-зеленой форме финишировали в пятом десятке - не приносил позитива. Благодаря Домрачевой фаны прилипли к экранам и были за это сполна вознаграждены: Даша стремительно ворвалась в мировую элиту! Лучшим в ее карьере стал сезон 2011-2012.

В коллекции Дарьи хватает трофеев: и победа на двух чемпионатах мира, и малые хрустальные глобусы, и бронза Олимпиады в Ванкувере. На подступах к успеху Даша нередко попадала в курьезные ситуации: то перепутает лежку со стойкой, то свои-чужие мишени)) Но, во-первых, это в прошлом, а во-вторых, любви болельщиков это не помешало! Даша - солнышко наше! Так называют своего кумира любители биатлона!

Домрачева - человек публичный, медиаперсона калибра Азаренко. Она участвует в благотворительных акциях, социальных проектах, озвучивала баллы от Беларуси на Евровидении. Она доброжелательна и проста в общении. Находит время, чтобы пообщаться со студентами родного ВУЗа. Сегодня любимица всей страны доставила нам огромную радость: эту победу она посвятила Беларуси и своей маме Ларисе Алексеевне!