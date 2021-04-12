Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени

Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва
У женщин призер Рио Дарья Наумова пополнила медальную копилку малой бронзой в рывке. Национальная команда в понедельник вернулась на родину, где их встречали представители федерации, Министерства спорта и родные.
Дарья Наумова, бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Вообще за этот год, который мы сидели в карантине, трижды у нас меняли Европы даты. Но при этом Европа состоялась. Ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени. Это мой шестой этап, заключительный на отбор на Олимпийские игры. Я надеюсь, что буду представлять команду на Олимпийских играх.