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Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени

12 апреля 2021 19:17
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Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени-1

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У женщин призер Рио Дарья Наумова пополнила медальную копилку малой бронзой в рывке. Национальная команда в понедельник вернулась на родину, где их встречали представители федерации, Министерства спорта и родные.

Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени-4

Дарья Наумова, бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Вообще за этот год, который мы сидели в карантине, трижды у нас меняли Европы даты. Но при этом Европа состоялась. Ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени. Это мой шестой этап, заключительный на отбор на Олимпийские игры. Я надеюсь, что буду представлять команду на Олимпийских играх.

# Тяжелая атлетика # Дарья Наумова # Фотофакт

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