Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва

Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыл счет наградам Геннадий Лаптев, который выступает в весе до 61 килограмма. В его активе малая бронза в рывке, такое же достижение и у Сергея Шаренкова. Наилучшего результата из команды добился Петр Асаенок, выступающий в весовой категории до 96 килограммов. В двоеборье (рывок плюс толчок) он занял второе место, покорив в сумме вес в 374 килограмма. Кроме того, у Петра малое серебро в рывке.

У женщин призер Рио Дарья Наумова пополнила медальную копилку малой бронзой в рывке. Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени

Петр Асаенок, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

Сложно было психологически настроиться после долгого перерыва. Мог бы лучше, да, но как получилось. Я вам скажу, что мы же все готовимся на Олимпийские игры, правильно? Вот, и этот старт был не на пике. Эти две медали я посвящаю Виктору Евгеньевичу Шершукову.