Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва

Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Открыл счет наградам Геннадий Лаптев, который выступает в весе до 61 килограмма. В его активе малая бронза в рывке, такое же достижение и у Сергея Шаренкова. Наилучшего результата из команды добился Петр Асаенок, выступающий в весовой категории до 96 килограммов. В двоеборье (рывок плюс толчок) он занял второе место, покорив в сумме вес в 374 килограмма. Кроме того, у Петра малое серебро в рывке.
У женщин призер Рио Дарья Наумова пополнила медальную копилку малой бронзой в рывке.
Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени
Петр Асаенок, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Сложно было психологически настроиться после долгого перерыва. Мог бы лучше, да, но как получилось. Я вам скажу, что мы же все готовимся на Олимпийские игры, правильно? Вот, и этот старт был не на пике. Эти две медали я посвящаю Виктору Евгеньевичу Шершукову.
После чемпионата Европы белорусские тяжелоатлеты продолжат готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Японии. У нашей команды ограниченная квота – один спортсмен у мужчин и женщин. Тренерский штаб с кандидатурами пока не определился.