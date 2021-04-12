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Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва

12 апреля 2021 19:28
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Новости Беларуси. Пять медалей разного достоинства завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье, 11 апреля, в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва-1

Открыл счет наградам Геннадий Лаптев, который выступает в весе до 61 килограмма. В его активе малая бронза в рывке, такое же достижение и у Сергея Шаренкова. Наилучшего результата из команды добился Петр Асаенок, выступающий в весовой категории до 96 килограммов. В двоеборье (рывок плюс толчок) он занял второе место, покорив в сумме вес в 374 килограмма. Кроме того, у Петра малое серебро в рывке.

Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва-4

У женщин призер Рио Дарья Наумова пополнила медальную копилку малой бронзой в рывке.

Дарья Наумова после ЧЕ по тяжёлой атлетике: ожидали, что будет новая конкуренция, но не до такой степени

Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва-7

Петр Асаенок, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Сложно было психологически настроиться после долгого перерыва. Мог бы лучше, да, но как получилось. Я вам скажу, что мы же все готовимся на Олимпийские игры, правильно? Вот, и этот старт был не на пике. Эти две медали я посвящаю Виктору Евгеньевичу Шершукову.

Серебряный призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Пётр Асаёнок: сложно было психологически настроиться после долгого перерыва-10

После чемпионата Европы белорусские тяжелоатлеты продолжат готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Японии. У нашей команды ограниченная квота – один спортсмен у мужчин и женщин. Тренерский штаб с кандидатурами пока не определился.

# Тяжелая атлетика # Петр Асаенок # Геннадий Лаптев # Сергей Шаренков # Фотофакт

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