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Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

20 января 2018 13:34
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева – вновь на пьедестале. Белоруска выиграла бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-1

Домрачева стартовала четвертой, однако сумела улучшить результат спринта. На четырех огневых рубежах допустила лишь два промаха, уступив серебро буквально на последних метрах дистанции.

Болельщики о поступке Домрачевой: «Такие поступки способны делать только сильные спортсмены» (читать далее).

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-4

В этом сезоне это уже ее третья награда нашей биатлонистки. Отметим, что нынешний старт является последней пробой сил перед Олимпийскими играми. 

Дарья Домрачева: «На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине»  

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-7

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-9

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-11

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-13

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-15

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-17

Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце-19

# Биатлон # Фотофакт

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