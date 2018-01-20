Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

Новости Беларуси. Дарья Домрачева – вновь на пьедестале. Белоруска выиграла бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дарья Домрачева – вновь на пьедестале. Белоруска выиграла бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Домрачева стартовала четвертой, однако сумела улучшить результат спринта. На четырех огневых рубежах допустила лишь два промаха, уступив серебро буквально на последних метрах дистанции.
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В этом сезоне это уже ее третья награда нашей биатлонистки. Отметим, что нынешний старт является последней пробой сил перед Олимпийскими играми.
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