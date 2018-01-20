Дарья Домрачева выиграла бронзу в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

Новости Беларуси. Дарья Домрачева – вновь на пьедестале. Белоруска выиграла бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домрачева стартовала четвертой, однако сумела улучшить результат спринта. На четырех огневых рубежах допустила лишь два промаха, уступив серебро буквально на последних метрах дистанции.

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