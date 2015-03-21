Мужская и женская гонки преследования дополнили картину заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. В забеге сильной половины сенсационную победу праздновал канадец Натан Смит.

В предыдущей гонке финка Кайса Мякяряйнен сократила до минимума свое отставание от Дарьи Домрачевой в общем зачете Кубка мира. Потому наша лучшая биатлонистка отдавала себе отчет: в субботней гонке преследования она не имеет права даже на малейшую ошибку.

Тем не менее на втором рубеже Домрачева едва не повторила свой «любимый» со знаком минус трюк. Когда надо было стрелять из положения лежа, Даша почему-то осталась на ногах, готовясь закрыть все мишени стоя, но вовремя опомнилась и легла на коврик с улыбкой на лице, избежав нерадужной перспективы возможной дисквалификации. После минувшего спринта Домрачева имела не самое большое отставание от своей главной конкурентки за победу в тотале — всего 15 секунд, которые легко испарялись при одном штрафном круге Кайсы Мякяряйнен. В итоге финка не стала размениваться на мелочи.

На третьем рубеже Мякяряйнен сделала настоящий подарок Домрачевой, дважды выстрелив мимо цели. На заключительном рубеже Кайса допустила еще один промах, а вот Домрачева, словно из пулемета, закрыла пять мишеней, сняв все вопросы о победительнице «пасьюта».

Примечательно, что Дарья Домрачева вошла в топ-3 спортсменок в истории биатлона по количеству личных медалей на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-спорт».

22 марта в гонке с массовым стартом Домрачевой, чтобы выиграть общий зачет, достаточно финишировать не ниже 12 позиции.