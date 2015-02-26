Дарья Домрачева стала лучшей спортсменкой Беларуси 2014 года, Антон Кушнир – лучшим спортсменом

Новости Беларуси. Народ сделал свой выбор: определены лучшие спортсмены страны 2014 года. Во Дворце Спорта состоялась торжественная церемония вручения наград лучшим из лучших – тем, кто прославлял нашу страну на мировой арене.

Вручение негласного белорусского спортивного Оскара в этот раз прошло действительно с размахом: все зрители были покорены красочным музыкальным шоу и обилием звезд белорусского спорта. Победителей в четырех номинациях выбирали исключительно народным голосованием.

Спортсменом года стал фристайлист Антон Кушнир, командой года – женская сборная Беларуси по биатлону, а тренером – Николай Козеко, добившийся высот со сборной по фристайлу. «Прорывом года» стала Алла Цупер, которая обмолвилась, что, возможно, еще и вернется во фристайл.

На церемонии присутствовали не все лауреаты, но, так или иначе, частичка каждого была во Дворце Спорта. За наградой «Спортсменка года» Дарьи Домрачевой приехала ее мама, а всю сборную Беларуси по хоккею представляла жена нашего капитана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Конечно, спасибо жюри, что именно сегодня я стояла на сцене, а не кто-то другой, что они поверили, отдали свои голоса за меня, что выиграла в номинации «Прорыв года». Я, конечно же, долго шла к этой победе, отдала 22 года, чтобы достичь такого результата. Спасибо всем.

Мария Колояни, жена хоккеиста Алексея Калюжного:

Думаю, они заслужили это на самом деле. Они так старались. Я просто знаю, как мой муж переживал каждый день. Я вспоминаю те моменты. Это очень большое волнение и ответственность.

Лариса Домрачева, мама трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой:

То, что смогла сделать Даша, это просто потрясающий результат и потрясающее событие. Потому что, вообще, такого события (трижды олимпийский чемпион в биатлоне на одной Олимпиаде) раньше не было. И она единственная сейчас такая в мире.