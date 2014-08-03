Дарья Домрачева отмечает день рождения 3 августа

Новости Беларуси. 3 августа день рождения отмечает Дарья Домрачева - 3-кратная олимпийская чемпионка 2014 года, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница нескольких малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону.

Это сейчас, в свои 28, Даша - выдающаяся белорусская биатлонистка, «Герой Беларуси», кстати, единственная в истории страны женщина, удостоенная высшей государственной награды. А ведь все могло быть совсем иначе…

Дарья Домрачева родилась 3 августа 1986 года в Минске в семье архитекторов. Но через 4 года вместе с родителями переехала в Ханты-Мансийский Автономный Округ, в строящийся город Нягань, главным архитектором которого была Лариса Алексеевна, мама Даши.

В России Дарья выросла, пришла в биатлон, закончила школу и даже 2 курса Тюменского государственного университета по специальности «спортивный менеджмент».

Но, по воле судьбы, наверное, в 2004, к радости белорусских болельщиков, Домрачева наведалась в Беларусь по семейным обстоятельствам… и осталась. Осталась в Минске, - городе, который, как она признавалась не в одном интервью, для нее был, есть и будет родным.

Первым крупным международным стартом за белорусскую сборную стал чемпионат мира среди юниоров 2005 года, а взрослая карьера Дарьи за национальную команду началась в 2006.

Четыре года понадобилось спортсменке, чтобы войти в элиту мирового спорта. Первым шагом стала бронзовая медаль в 2010 году на Зимних Олимпийских играх в Ванкувере в индивидуальной гонке.

Дальше были звание «Спортсменка года» в Беларуси и звание заслуженного мастера спорта, международная награда Biathlon Award, многочисленные медали этапов Кубков мира.

А в сезоне 20011/12 Дарья Домрачева впервые в своей карьере стала чемпионкой мира, завоевав «золото» в гонке преследования в Рупольдинге.

Спустя еще два года, Домрачевой покорился высший спортивный пьедестал - на Зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи она становится 3-кратной олимпийской чемпионкой.

Королева биатлона - без зазора совести признают не только белорусские болельщики, но и любители этого вида спорта, вне зависимости от их национальной принадлежности. В ударе все биатлонное сообщество - от спортсменов до журналистов.

Например, корреспонденты СТВ написали сочинение на тему «За что я люблю Дарью Домрачеву?», а ди-джеи одной из российских радиостанций посвятили Дарье песню.

По трассе едет Домрачева Даша

А я смотрю, любуюсь и горжусь!

Как жаль, что едет Даша не за Russia,

А едет за родную Беларусь!

Даша лучше всех стреляет -

Три золотых медали получает!

По трассе едет Домрачева Даша,

Мы за нее болеем все равно!

Какая ж ты прекрасная спортсменка…

Эта прекрасная спортсменка занимается благотворительностью, принимая участие в работе созданного спортсменами детского благотворительного фонда «Мечты сбываются», пропагандирует здоровый образ жизни и делом, и словом - в 2014 году Дарья стала Послом доброй воли ПРООН в Беларуси.

Она корректно относится и к соперницам, и к представителям масс-медиа. Возможно, кто-то любит нашу приму за характер, кто-то – за реактивную скорость. Кто-то – за курьезы на огневых рубежах. И как не отметить ее женственность, обаяние, лучезарность и жизнерадостность (см.видео).

Интересные факты о Дарье Домрачевой:

1. Дарья снимается в кино! Документальный фильм «Дарья Домрачева. Представляя Беларусь» (премьера – 2010 г.) - своеобразный видеодневник, авторский взгляд спортсменки на мир большого спорта изнутри, на жизнь в команде и на сложнейший путь к первым в ее жизни пьедесталам. Также вместе с французским биатлонистом Симоном Фуркадом спортсменка сыграла в короткометражном шутливом фильме «Шпион, который любил биатлон», который был выпущен Международным союзом биатлонистов (IBU). Кстати, роли этих биатлонистов были самые что ни на есть главные!

2. Хобби Дарьи - рисование.

3. Любимые блюда - красная запеченная рыба под сыром (в мамином исполнении!), а также итальянская лазанья со шпинатом и маковый торт.

4. По слухам, Домрачева встречается с норвежским биатлонистов Оле-Эйнером Бьорндалена. Дарья информацию не подтверждает.

5. По мнению биатлонистки, семья и дети — самое главное в жизни девушки: «Олимпийские медали приносят радость только в момент их завоевания, но всю жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям».