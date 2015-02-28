Дарья Блашко, Анна Сола и Динара Алимбекова: трудности совместной жизни, формула успеха и источник вдохновения

Из США, из многих европейских стран и даже из Австралии побывали в Беларуси спортивные «визитеры». В комплексе «Раубичи» завершился чемпионат мира среди юношей и юниоров по биатлону. Впервые такое соревнование принимала Беларусь и радостно, что новые звезды зажглись на «биасклоне»: на небосклоне в биатлоне! Рассказывает Илона Волынец.

Светлана снова и снова пересматривает видео. И как тут сдержать эмоции, когда дочь – на пьедестале мирового первенства.

Светлана Блашко:

Всегда радуешься за дочку, что умница, молодец, она постаралась завоевать свои первые медали, потому что те, что были раньше, были детские. А сейчас это уже настоящие.

Последний раз два «золота» на чемпионате мира по биатлону среди юниоров у нашей сборной было в 2005 году. Спринт и преследование выиграла тогда еще восходящая звезда биатлона Домрачева.

И вот, спустя 10 лет, на юниорском первенстве в копилке Беларуси снова два «золота»: в спринте и эстафете. Внимание снова приковано к Даше. Дарье- младшей – так окрестили ее журналисты.

Дарья Блашко, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Как называют, так называют. У меня все равно будут свои успехи. Понятное дело, что я другой человек. И как много раз говорил тренер в интервью, Блашко – это Блашко, а Домрачева – это Домрачева.

Параллель между Домрачевой и Блашко зрители проводят неслучайно. Дело не только в имени. В гонке преследования, когда «серебро» было почти в кармане, Дарья-младшая стала стрелять по чужим мишеням. Такие конфузы не раз случались и с ее титулованной тезкой.

Успеху своей воспитанницы как никто другой рад Борис Федорович Воробьев. Это первый тренер Даши.

Борис Федорович и Раиса Яковлевна Воробьевы – заслуженные тренеры Новополоцка. Супруги вырастили не одно поколение чемпионов.

Сложно представить, но в свои 79 Борис Федорович по-прежнему работает с детьми, да и сам в отличной форме. Буквально неделю назад вернулся с любительского лыжного марафона в Эстонии, где преодолел дистанцию в 63 километра.

Борис Воробьев, тренер УО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 Новополоцка»:

Не сколько тебе тренер даст заданий, а сколько у самой есть возможностей, столько и трудись. Уничтожить лень надо! И все!

И как тут не влюбиться в спорт, когда перед тобой такой пример.

Раиса Воробьева:

Начинала Даша в таких ботиночках, вот ее первые лыжи. 13-й номер, но не значит, что он несчастливый.

Сейчас Даша живет и тренируется в Витебске. Супруги Воробьевы спокойны – их ученица в надежных руках. Ведь теперь наставник Даши – заслуженный тренер Беларуси Владимир Махлаев.

Владимир Махлаев, старший тренер женской молодежной команды Беларуси по биатлону:

Дарье Сергеевне, так иногда уже называю ее, иногда даже сложно жить с девочками в комнате, потому что она легко может в два часа ночи с винтовкой постоять.

Новополоцк – это не только сердце белорусской нефтехимии. Этот город уже давно называют кузницей спортивных кадров. В Новополоцке сильные воднолыжники, легкоатлеты и, судя по чемпионату мира по биатлону среди юношей и юниоров, еще и биатлонисты.

Здесь же, в Новополоцке, учится Аня Сола. Юная биатлонистка – одна из самых скоростных в белорусской команде. В эстафете на юниорском чемпионате Аня шла второй, смогла сократить отставание и вывести сборную на первое место.

Одногруппники засыпают вопросами и по очереди рассматривают золотую медаль. За Аню ребята болели всем училищем.

Оксана Мацкевич, преподаватель УО «Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва»:

Как только начинался перерыв, дети гурьбой бежали в кабинет завуча, в кабинет информатики и смотрели трансляцию. Они не могли дождаться даже звонка.

Поздравления и от директора. Валерий Степанович рассказывает: Аня уже третья чемпионка мира за всю историю Новополоцкого училища олимпийского резерва. Юные таланты здесь ищут круглый год. Ребят приглашают на спортивные сборы. На базе училища постоянно проводят соревнования.

Одно из таких застала и съемочная группа. После награждения школьники со всех сторон окружают Аню Солу. Одни просят автограф, другие внимательно изучают винтовку.

Валерий Гущин, директор УО «Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва»:

Здесь у нас в училище создана очень хорошая база. Планируется создание здесь, на базе Новополоцкого училища, Центра молодежного биатлона, что даст возможность нам собрать здесь самых перспективных мальчиков и девочек со всей страны.

Сама Аня немного скромничает. Говорит, нужно еще много работать, особенно над стрельбой. Теперь главная цель – олимпийское «золото». А свою формулу успеха она уже давно вывела.

Анна Сола, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Надо лето и зиму отпахать, следить за питанием. В чем-то себя ограничивать, это часто и происходит. Ты понимаешь, что твои сверстники ходят по клубам, а ты тренируешься.

Покорять вершины большого спорта намерена и Даша Блашко, а еще мечтает о дипломе юриста. Победа на юниорском чемпионате девочек сплотила. На трассе они, может, и конкурентки, но в жизни – подруги.

А тем временем в Минске. После соревнований можно подумать и о личной жизни. Динара торопится на свидание.

Динара и Олег познакомились на спортивных сборах еще три года назад. И объединил эту пару биатлон. В 2015 году оба представляли Беларусь на юниорском чемпионате в «Раубичах».

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Не передать словами, сколько положительных эмоций мы пережили во время той недели. Набрались опыта и познакомились с ребятами из других стран. Радует, что у нас в Беларуси прошли такие международные соревнования.

Динара открывала эстафетную гонку нашей сборной. С золотой наградой девушка не расстается и сейчас.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Может, даже где-то есть и заслуга любимого человека, который был рядом, поддерживал. Даже после некоторых гонок случались срывы. Помогал, поддерживал. Спасибо ему за это.

Не могут биатлонисты без спорта и в свободное время. Вместо лыж и винтовок сегодня у них коньки. Динара и Олег уверены: личные отношения в биатлоне им только помогают.

Олег Литвинский, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Что-то интересное ее тренеры узнают за границей – ей скажут – она мне расскажет. Что-то мои тренеры.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

То есть просматриваем видео с моих, с его тренировок и делимся какими-то замечаниями, чтобы что-то подправить.

Три белоруски на высшей ступеньке пьедестала. Станет ли эта победа той самой путевкой в большой спорт, покажет время. Но уже ясно: у белорусской сборной по биатлону растет достойная смена.