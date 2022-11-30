Данила Климович забросил шайбу в АХЛ

Данила Климович активно улучшает свою статистику в АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ночью он помог своему клубу победить, забросив шайбу. Белорусский форвард сделал счет 4:3.

Наш хоккеист получил шайбу в своей зоне, совершил мастерский проход и завершил эпизод в свою пользу. В итоге «Абботсфорд» был сильнее «Бейкерсфилда» – 6:3. На счету нашего нападающего 2 гола и 3 передачи в 13 матчах.