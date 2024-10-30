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Даниил Галята признан лучшим игроком 26-го тура ЧБ по футболу

30 октября 2024 19:32
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На футбольных полях Беларуси завершились поединки 26-го тура чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниил Галята признан лучшим игроком 26-го тура ЧБ по футболу-1

Лучшим игроком признан 17-летний полузащитник «Ислочи» – Даниил Галята. В матче против «Нафтана» он совершил более 80 % точных передач. На счету футболиста два голевых паса. Его результативные действия помогли «волкам» разгромить дружину из Новополоцка со счетом – 3:0.

Даниил Галята признан лучшим игроком 26-го тура ЧБ по футболу-3

Лучшим голом минувшего тура признано взятие ворот в исполнении полузащитника гродненского «Немана» – Михаила Козлова. Он эффектно отправил мяч в дальний угол и уберег свою дружину от поражения в матче против брестского «Динамо», сделав счет равным.

Лучшим сейвом прошедшего раунда признано спасение ворот в исполнение голкипера «Нафтана» – Алексея Хоритоновича.

# Футбол Беларуси

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