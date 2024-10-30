Даниил Галята признан лучшим игроком 26-го тура ЧБ по футболу

Лучшим игроком признан 17-летний полузащитник «Ислочи» – Даниил Галята. В матче против «Нафтана» он совершил более 80 % точных передач. На счету футболиста два голевых паса. Его результативные действия помогли «волкам» разгромить дружину из Новополоцка со счетом – 3:0.