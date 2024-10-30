Даниил Галята признан лучшим игроком 26-го тура ЧБ по футболу

На футбольных полях Беларуси завершились поединки 26-го тура чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На футбольных полях Беларуси завершились поединки 26-го тура чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшим игроком признан 17-летний полузащитник «Ислочи» – Даниил Галята. В матче против «Нафтана» он совершил более 80 % точных передач. На счету футболиста два голевых паса. Его результативные действия помогли «волкам» разгромить дружину из Новополоцка со счетом – 3:0.
Лучшим голом минувшего тура признано взятие ворот в исполнении полузащитника гродненского «Немана» – Михаила Козлова. Он эффектно отправил мяч в дальний угол и уберег свою дружину от поражения в матче против брестского «Динамо», сделав счет равным.
Лучшим сейвом прошедшего раунда признано спасение ворот в исполнение голкипера «Нафтана» – Алексея Хоритоновича.