Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата

В заключительном матче 26-го тура команда Вадима Скрипченко одержала домашнюю победу над дзержинским «Арсеналом» со счетом 2:0. Динамовцы набрали 59 очков и обошли в таблице гродненский «Неман», у которого 57 баллов. У бело-голубых еще две игры в запасе.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Быстро переключились на матч чемпионата после ХИКа. Мы же тоже понимаем ответственность каждого матча в чемпионате. Остается не так много туров. Будет борьба, и до развязки еще далековато. Поэтому мы это учитываем, и ребята отлично справились.

В следующем туре 2 ноября минские динамовцы на домашнем поле сыграют со «Слуцком». Гродненский «Неман» на выезде встретится с борисовским БАТЭ.