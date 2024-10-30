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Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата

30 октября 2024 14:24
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Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата-1

В заключительном матче 26-го тура команда Вадима Скрипченко одержала домашнюю победу над дзержинским «Арсеналом» со счетом 2:0. Динамовцы набрали 59 очков и обошли в таблице гродненский «Неман», у которого 57 баллов. У бело-голубых еще две игры в запасе. 

Футболисты минского «Динамо» вышли в лидеры чемпионата-3

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Быстро переключились на матч чемпионата после ХИКа. Мы же тоже понимаем ответственность каждого матча в чемпионате. Остается не так много туров. Будет борьба, и до развязки еще далековато. Поэтому мы это учитываем, и ребята отлично справились.

В следующем туре 2 ноября минские динамовцы на домашнем поле сыграют со «Слуцком». Гродненский «Неман» на выезде встретится с борисовским БАТЭ.

# Футбол Беларуси

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