Что бы вы подарили белорусским спортсменкам на 8 Марта? Спросили у прохожих

Новости Беларуси. Прославленных и успешных белорусских спортсменов очень много. И, что особенно приятно, как минимум половина из них – девушки, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:

Думаю, вряд ли есть хоть один белорус, который бы не знал, к примеру, Домрачеву или Азаренко. Алена Лешкевич, СТВ:

Накануне женского праздника мы поинтересовались у минчан: кто их любимая спортсменка, что она хотела бы получить на 8 Марта, и с кем из атлетичных красавиц не страшно пойти в поход? Также выяснили, хорошо ли жители Минска знают действующих спортсменов в лицо. Кто ваша любимая белорусская спортсменка?

Наверное, из белорусских спортсменов это будет Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Это две такие звездочки белорусского спорта, которые сияют на мировом уровне.

Биатлонистка Скардино. Потому что моя бабушка смотрит биатлон и постоянно говорит о том, что Скардино – молодец. С кем бы из спортсменок пошли бы в поход?

Я бы пошел с Александрой Ситниковой.

Мне было бы не страшно пойти в поход с Дашей Домрачевой, потому что она ответственная, мудрая и спокойная. А вот с Ариной Соболенко, думаю, мы вдвоем бы впали в панику. Что она хотела бы получить на подарок на 8 Марта?

Я думаю, она хочет получить новую пару перчаток.

Внимания, наверное, какие-то добрые слова.