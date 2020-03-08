Элизабет Хёгберг об этапе Кубка IBU в «Раубичах»: трасса была довольно тяжёлая

Новости Беларуси. Биатлонный сезон медленно, но верно движется к своему завершению. На очередном этапе Кубка мира нам похвастаться особо нечем, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но это вовсе не значит, что нам нечего вспомнить. Приятные моменты были, и даже у нас под боком. На прошлой неделе мы пристально следили за «Раубичами», где прошел чемпионат Европы. А на этой неделе здесь же соревновались участники финального этапа Кубка IBU. И хотя погода в Беларуси совершенно не располагает к лыжным гонкам, старт никто не стал переносить, а тем более отменять. Белорусы хоть и не были на ведущих ролях, но без регалий не остались.

Наталья Федорцова три дня провела в «Раубичах» и составила отчет о том, что там происходило.

Два чемпионата Европы, чемпионат мира по летнему биатлону, этап Кубка IBU – и все это за год. А впереди этап Кубка мира – 2022 и, возможно, чемпионат мира – 2025. Похоже, наша страна становится не только хоккейной, но и биатлонной державой. После спонтанного белорусского чемпионата Старого Света внимание всех болельщиков переместилось в чешский Нове-Место на очередной этап Кубка мира.

Виктор Кривко: в этом сезоне я уже намного стабильнее Но и в «Раубичах» было на что посмотреть. Заключительный, восьмой этап Кубка IBU привлек более 100 спортсменов из 31 страны мира. Белорусское представительство было не самым богатым.

Цвета страны должны были защищать две спортсменки: Динара Алимбекова и Аделина Сабитова, однако на старт Динара так и не вышла, сославшись в своем Instagram-аккаунте на проблемы со здоровьем.

А вот с новоиспеченной белоруской Сабитовой наши болельщики поближе познакомились на домашнем чемпионате Европы – 2020: Аделина пробилась в финал суперспринта. Но порадовать высокими местами на Кубке IBU девушка не смогла.

Кстати, из-за теплой погоды была немного изменена программа соревнований. Два дня подряд спортсмены соревновались в спринте, к чему биатлонистам тоже пришлось привыкать.

Аделина Сабитова, биатлонистка сборной Беларуси:

Мне больше нравятся контактные гонки. Вне зависимости от дистанции нужно справляться, выходить и работать.

В двух спринтах Аделина заняла 27-е место. А в масстарте-60 девушка с шестью промахами стала 36-й, отстав от лидера, немки Стефани Шерер, чуть более чем на 4 минуты. Но нужно отметить, что на турнире девушка проигрывала не ноунэймам. Например, в первый день на пьедестале оказалась действующая чемпионка Европы, победительница этапов Кубка мира Элизабет Хегберг.

Элизабет Хегберг, биатлонистка сборной Швеции:

Я очень счастлива занять первое место. Что касается трассы, она была довольно тяжелой. Сейчас тепло и это сложно: устаешь гораздо быстрее.

Действительно, при почти +10ºС крайне сложно сохранить все в идеальном состоянии. Как ни крути, даже с современной наукой тяжело бороться с законами физики. Единственное утешение – они распространяются на всех, поэтому бежалось тяжело как норвежцам, так и шведам и белорусам. Максим Воробей: федерация бережет меня, но я очень хочу бегать Также на соревнованиях нашу страну представлял непривычный белорусскому уху новоиспеченный биатлонист Егор Казаринов. Спортсмен не так давно в Беларуси и, собственно, не так давно с винтовкой в руках.