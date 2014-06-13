ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Колумбии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Колумбии представлена в группе «В» вместе с командами Греции, Кот-дʹИвуара и Японии.

Сборная Колумбии не попадала на чемпионаты мира с 1998 года. Однако в этой стране наконец-то выросло новое поколение во главе с Радамелем Фалькао. Который, кстати, не попал в итоговую заявку на чемпионат мира в Бразилии лишь потому, что не успел восстановиться после травмы. Также из-за травм мундиаль пропускают Радамель Фалькао, Альдо Рамирес, Эдвин Валенсия и Луис Переа.

Из-за потери перед ЧМ-2014 сразу нескольких важных футболистов команда не в лучшем моральном состоянии.



Джеймс Родригес, футболист (Колумбия):

Наша команда расстроена, так как четыре очень хороших игрока, которые играли важную роль в отборочном турнире, уже покинули наш лагерь. Однако нам нужно переключиться на другую волну и начать думать о стартовом матче против Греции.

Мы все взрослые люди и уже проходили через подобные ситуации. Поэтому нам просто нужно играть и победить Грецию, а также остальных соперников.

Несмотря на это, букмекеры уверены - команда выйдет из группы на первой строчке. Дальше, правда, не загадывают - любой вероятный соперник Колумбии по 1/8 финала (Италия, Уругвай или Англия) на голову сильнее стартового для «кофейников» квартета.

Окончательный состав сборной Колумбии:

Вратари: Давид Оспина, Фарид Мондрагон, Камило Варгас.

Защитники: Марио Йепес, Кристиан Сапата, Эдер Альварес Баланта, Сантьяго Ариас, Хуан Камило Суньига, Пабло Армеро, Карлос Вальдес.

Полузащитники: Карлос Санчес, Фреди Гуарин, Абел Агилар, Альдо Рамирес, Хуан Кинтеро, Джеймс Родригес, Хуан Куадрадо, Александер Мехья.

Нападающие: Карлос Бакка, Адриан Рамос, Виктор Ибарбо, Теофило Гутьеррес, Джексон Мартинес.

Главный тренер: – Хосе Нестор Пекерман.

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