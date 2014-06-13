ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Нидерландов по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Нидерландов представлена в группе «В» вместе с командами Испании, Чили и Австралии.

Сборная Нидерландов - одна из грандов мирового футбола, при этом голландцы ни разу не становились чемпионами мира. Трижды команда уступала в финале: в 1970 - немецкой сборной, в 1978 - аргентинской, в 2010 - действующему чемпиону - испанской команде.

В Бразилии на ЧМ-2014 Нидерланды встретятся со своими главными обидчиками - футболистами «красной фурии» - уже на групповом этапе.

Арьен Роббен, футболист (Нидерланды):

Прошлый чемпионат мира для сборной Голландии и для меня лично был особенным. Мы дошли до финала, где и уступили Испании. Конечно, горечь того поражения до сих пор ощущается, но вместе с ней есть и радость, что нам удалось пройти настолько далеко. Нынешняя сборная Голландии - молодая команда. Но не важно, сколько тебе лет - главное знать свою роль на поле и быть готовым выложиться до конца. Нам досталась сложная группа, однако мы готовы проявить себя.

В составе Испании снова Андрес Иньест - автор единственного и победного гола чемпионата в ЮАР. Голланды, в свою очередь, омолодили состав и стали самой молодой командой по среднему возрасту футболистов - 23 года и 1 месяц.

Удастся ли голландцам взять реванш у испанцев и подтвердить статус одной из сильнейших футбольных команд мира? Следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!

Окончательный состав сборной Нидерландов:

Вратари: Яспер Силлессен, Михел Форм, Тим Крул.

Защитники: Далей Блинд, Жоэль Велтман, Дарил Янмат, Мартинс Инди, Теренс Конголо, Стефан Де Врей, Рон Флар, Пол Верхаг.

Полузащитники: Йорди Класи, Джонатан Де Гузман, Леруа Фер, Найджел де Йонг, Арьен Роббен, Уэсли Снейдер, Георгинио Вейналдум.

Нападающие: Мемфис Депай, Джермейн Ленс, Робин Ван Перси, Дирк Кайт, Клас-Ян Хюнтелар.

Главный тренер: Луи Ван Гал.