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ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Мексики по футболу

13 июня 2014 14:40
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Мексики представлена в группе «А» вместе с командами Бразилии, Хорватии и Камеруна.

Мексика - постоянный участник самого крупного футбольного форума. Пять последних турниров она не только попадала в финальную часть турнира, но и неизменно проходила в плей-офф. Однако в четвертьфинал ей пробиться не удавалось – все заканчивалось на 1/8 финала.

Фаворитами группы и чемпионата в целом букмекеры называют сборную Бразилии. Но прогнозы мексиканских футболистов не интересуют - они верят в свои силы.

Эктор Морено, футболист (Мексика):
Мы уже обыгрывали сборную Бразилии раньше. И верим в то, что способны вновь это сделать. В футболе многое зависит от твоей игры и твоего настроя. Думаю, у нас есть шансы.

Какие результаты покажет сборная Мексики в 2014? Следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля.

Окончательный состав сборной Мексики:

Вратари: Гильермо Очоа, Альфредо Талавера, Хесус Корона.

Защитники: Пауль Агилар, Мигель Лайюн, Диего Рейес, Рафаэль Маркес, Франсиско Родригес, Эктор Морено, Карлос Сальсидо, Андерс Гуардадо.

Полузащитники: Хуан Карлос Медина, Хосе Хуан Васкес, Исаак Брисуэлья, Луис Монтес, Карлос Пенья, Марко Фабиан, Эктор Эррера.

Нападающие: Рауль Хименес, Пулидо, Хавьер Эрнандес, Джованни дос Сантос, Орибе Перальта.

Главный тренер: Мигель Эррера.

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу # Эктор Морено

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