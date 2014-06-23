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ЧМ-2014 в Бразилии. Почему Шакира не выходит замуж за Пике?

23 июня 2014 16:10
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Новости Испании. Футболист Жерар Пике и певица Шакира познакомились на съемках видеоклипа Waka Waka, который стал официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010. Шакира долгое время встречалась с Антонио де ла Руа, сыном бывшего президента Аргентины.

10 января 2011 года на своем официальном сайте певица объявила о расставании с Антонио.

И уже в марте этого же года журнал Caras опубликовал  на обложке снимок целующихся Жерара Пике и Шакиры (по неофициальной информации, это фото обошлось журналу в $200 тыс.).

Почему Пике запрещает Шакире сниматься в клипах с другими мужчинами? Читайте здесь!

Ему 27, ей – на 10 лет больше. Пике и Шакира вместе уже более трех лет, и до сих пор не узаконили свои отношения. В прошлом году у счастливой пары родился сын Милан.

Пресса, впрочем, как и поклонники певицы и футболиста, задались вопросом: когда, наконец, Жерар поведет Шакиру к алтарю?

Шакира решила не томить, и в интервью одному глянцевому изданию рассказала, что в замужестве не видит смысла.

Шакира, певица (в интервью Glam Belleza Latina):
У нас уже есть то, что важно, понимаете? У нас есть союз, любовь друг к другу и ребенок. Наши отношения и так прочны, и брак ничего не изменит. Но если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за него.

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу # Жерар Пике

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