Прямой эфир

Корреспонденты СТВ получили дипломы за освещение олимпийских игр в Сочи от НОК Беларуси

23 июня 2014 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победителей конкурса спортивных журналистов в международный олимпийский день наградили за лучшее освещение XXII зимних олимпийских игр в Сочи.

На медиаолимп поднялись и корреспонденты СТВ Ольга Макей и Эльмира Хоровец. Их работу во время олимпиады в Сочи высоко оценило жюри и отметило специальными дипломами.

Призами в штаб-квартире Национального олимпийского комитета сегодня отметили лучших журналистов телевидения, радио и газет, а также фотокорреспондентов. К слову, эту дату для церемонии  выбрали не случайно: 23 июня в мире отмечают Международный олимпийский день.

Награды победителям вручали олимпийские чемпионы Антон Кушнир и Александр Романьков, а также представители НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на конкурс было подано 13 заявок. 

Антон Кушнир, чемпион XXI зимних Олимпийских игр в Сочи:
Награждение всегда приятно и награждать также, поэтому очень рад находиться здесь.

# Антон Кушнир # Зимняя Олимпиада

Другие новости рубрики

Все новости
ЧМ-2014 в Бразилии. Роналду выбрил зигзаг на голове, чтобы поддержать больного ребенка?
23 июня 2014 14:49

ЧМ-2014 в Бразилии. Роналду выбрил зигзаг на голове, чтобы поддержать больного ребенка?

ЧМ-2014. Фанат сборной Голландии сделал на спине тату с «летящим» ван Перси
23 июня 2014 14:02

ЧМ-2014. Фанат сборной Голландии сделал на спине тату с «летящим» ван Перси

ЧМ-2014 в Бразилии. Криштиану Роналду: Мечта о чемпионстве всегда была лишь мечтой
23 июня 2014 12:15

ЧМ-2014 в Бразилии. Криштиану Роналду: Мечта о чемпионстве всегда была лишь мечтой