Корреспонденты СТВ получили дипломы за освещение олимпийских игр в Сочи от НОК Беларуси

Новости Беларуси. Победителей конкурса спортивных журналистов в международный олимпийский день наградили за лучшее освещение XXII зимних олимпийских игр в Сочи.

На медиаолимп поднялись и корреспонденты СТВ Ольга Макей и Эльмира Хоровец. Их работу во время олимпиады в Сочи высоко оценило жюри и отметило специальными дипломами.

Призами в штаб-квартире Национального олимпийского комитета сегодня отметили лучших журналистов телевидения, радио и газет, а также фотокорреспондентов. К слову, эту дату для церемонии выбрали не случайно: 23 июня в мире отмечают Международный олимпийский день.

Награды победителям вручали олимпийские чемпионы Антон Кушнир и Александр Романьков, а также представители НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на конкурс было подано 13 заявок.

Антон Кушнир, чемпион XXI зимних Олимпийских игр в Сочи:

Награждение всегда приятно и награждать также, поэтому очень рад находиться здесь.