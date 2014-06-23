Зинедина Зидана с днем рождения поздравил Аксель Витсель

Полное имя: Зинедин Язид Зидан

Дата и место рождения: 23 июня 1972, Марсель, Франция

Гражданство: Франция

Амплуа: полузащитник

Рост: 185

Вес: 78

Дата рождения: 23 июня 1972

Прозвище: Зизу

Зинедин Зидан - бывший полузащитник «Канн», «Бордо», «Ювентуса», мадридского «Реала» и сборной Франции, чемпион мира-1998 и Европы-2000, вице-чемпион мира-2006 и бронзовый призер Евро-1996, победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, 3-кратный обладатель «Золотого мяча», 2-кратный чемпион Италии, чемпион Испании. После завершения карьеры в 2006 году выступает в благотворительных матчах, снимается в рекламе (см.видео).

Зинедину Зидану 23 июня исполнилось 42. С этой датой легенду мирового футбола поздравляют не только родные и близкие, но и поклонники - как среди болельщиков, так и среди профессиональных футболистов.

В своем Твиттере Зизу поздравил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель.

Аксель Витсель, полузащитник сборной Бельгии:

Хочу поздравить легендарного Зидана с днем рождения. Ты - настоящее вдохновение!

Сборная Бельгии в своей группе «Н» на ЧМ-2014 по футболу в Бразилии занимают первую строчку и уже точно известно - выходят в прей-офф первенства. Кто знает, может быть Акселю и Со* удастся приблизится к достижениям великой Франции времен Зидана.

Чемпионат мира по футболу в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!