ЧМ-2014 в Бразилии. Роналду выбрил зигзаг на голове, чтобы поддержать больного ребенка?

Новости Испании. Матч между США и Португалией завершился более 10 часов назад, а пресса и болельщики продолжают обсуждать его итоги.

Главным ньюсмейкером стал нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду. На матче против американцев Криштиану появился с новой прической.

Напомним, 2:2. Ничья в матче Португалия – США. На последней, 95-ой минуте Силвештре Варела благодаря голевой передаче Криштиану Роналду подарил португальцам шанс на выход в плей-офф.

Как предположила британская пресса, Криштиану выбрил на голове узор в форме зигзага, чтобы поддержать испанского мальчика, перенёсшего операцию на головном мозге. В марте этого года футболист заплатил около 70 тысяч евро за операцию для годовалого Эрика Ортиза Круза.

Минувший март мог стать роковым для этой испанской семьи. Тогда Эрику было всего 9 месяцев, и страшный диагноз: дисплазия мозга. Хирургическое вмешательство было необходимо, чтобы остановить эпилептические припадки. Счет времени шел на часы.

Роналду узнает о мальчике из радиоэфира и предлагает семье покрыть все расходы. Эта сумма, кстати, составляет 20 процентов от недельного дохода Криштиану.

Когда Роналду было 15 лет, у него обнаружили тахикардию (ускоренный ритм сердца). Как легендарный футболист справился с недугом? Читайте здесь!

Лучший бомбардир в истории сборной Португалии на протяжении многих лет является примером для подражания в том, что называется околоспортивной жизнью. Роналду помогает. Помогает тем, кому это действительно нужно, и старается не афишировать свои поступки. Но добрые дела Роналду все же становятся достоянием общественности благодаря жадным до сенсаций журналистам.

Несколько лет назад он становится донором костного мозга после того, как ему стало известно о болезни сына полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Карлуша Мартинша.

На теле Криштиану нет ни одной татуировки. Тому есть объяснение – Криштиану активный донор крови. В 2008 году он стал лицом кампании «Забей гол за Красный Крест» и снялся в социальной рекламе под лозунгом: «У меня нет татуировок, потому что с ними нельзя быть донором крови».

Криштиану Роналду:

Когда я узнал, что по статистике один из семи детей во всем мире каждую ночь ложится спать голодным, я немедленно ухватился за этот шанс помочь им. Мой отец всегда учил меня, что если ты делаешь добро и помогаешь другим, Бог вернет тебе это вдвойне. Так и произошло со мной. Я старался помогать нуждающимся, а Бог помог мне гораздо больше.



Обновлено 25 июня:

Мать мальчика Эрика на своей странице в социальной сети заявила, что Роналду сменил прическу не в честь её сына.



Крис Круз в социальной сети:

Я увидела, что в социальных сетях стала распространяться информация о том, что Криштиану Роналду сделал стрижку, повторяющую линию шрама у моего сына после операции. Но хотела бы отметить, что это не так. Моему сыну не делали операцию, хотя Криштиану Роналду и был готов оплатить часть её стоимости, когда она потребуется. К счастью, этот день не наступил. Хотела бы сообщить, что слежу за успехами Роналду и буду вечно благодарна ему за участие и за то, что он интересуется состоянием здоровья моего сына.