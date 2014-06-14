Прямой эфир

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Уругвая

14 июня 2014 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Уругвая представлена в группе «D» вместе с  командами Коста-Рики, Англии и Италии.

Окончательный состав сборной Уругвая:

Вратари: Фернандо Муслера, Мартин Сильва, Родриго Муньос.

Защитники: Диего Лугано, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Мартин Касерес, Максимилиано Перейра, Хорхе Фусиле, Себастьян Коатес.

Полузащитники: Эхидио Аревало Риос, Вальтер Гаргано, Диего Перес, Альваро Гонсалес, Альваро Перейра, Кристиан Родригес, Гастон Рамирес, Николас Лодейро.

Нападающие: Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Форлан, Кристиан Стуани, Абель Эрнандес.

Главный тренер: Оскар Табарес.

В своей первой игре команда Уругвая встретится с футболистами Коста-Рики 14 июня в 19.00 по белорусскому времени.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by. 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

Другие новости рубрики

Все новости
ЧМ-2014 по футболу 13 июня. Нидерланды разгромили Испанию - 5:1
13 июня 2014 21:31

ЧМ-2014 по футболу 13 июня. Нидерланды разгромили Испанию - 5:1

5:1. Нидерланды обыграли Испанию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции
13 июня 2014 20:55

5:1. Нидерланды обыграли Испанию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Мексика обыграла Камерун – 1:0. В ходе матча 3 гола не засчитаны
13 июня 2014 18:43

Мексика обыграла Камерун – 1:0. В ходе матча 3 гола не засчитаны