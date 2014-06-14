ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Уругвая

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Уругвая представлена в группе «D» вместе с командами Коста-Рики, Англии и Италии.

Окончательный состав сборной Уругвая:

Вратари: Фернандо Муслера, Мартин Сильва, Родриго Муньос.

Защитники: Диего Лугано, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Мартин Касерес, Максимилиано Перейра, Хорхе Фусиле, Себастьян Коатес.

Полузащитники: Эхидио Аревало Риос, Вальтер Гаргано, Диего Перес, Альваро Гонсалес, Альваро Перейра, Кристиан Родригес, Гастон Рамирес, Николас Лодейро.

Нападающие: Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Форлан, Кристиан Стуани, Абель Эрнандес.

Главный тренер: Оскар Табарес.

В своей первой игре команда Уругвая встретится с футболистами Коста-Рики 14 июня в 19.00 по белорусскому времени.

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