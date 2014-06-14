ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Коста-Рики

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Коста-Рики представлена в группе «D» вместе с командами Уругвая, Англии и Италии.

Окончательный состав сборной Коста-Рики:

Вратари: Кейлор Навас, Патрик Пембертон, Даниэль Камбронеро.

Защитники: Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Вэйлон Фрэнсис , Хайнер Мора, Майкл Умана, Хуниор Диас, Кристиан Гамбоа, Рой Миллер, Оскар Дуарте.

Полузащитники: Сельсо Борхес, Кристиан Боланьос, Оскар Эстебан Гранадос, Хосе Мигель Куберо, Майкл Баррантес, Эльсин Техеда, Диего Кальво.

Нападающие: Брайан Руис, Джоэль Кэмпбелл, Рэндалл Бренес, Маркоc Уренья.

Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.

В своей первой игре команда Уругвая встретится с футболистами Коста-Рики 14 июня в 19.00 по белорусскому времени.

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