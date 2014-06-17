ЧМ-2014 по футболу. Сборной России запретили пользоваться соцсетями во время чемпионата, а Италии - нет

ЧМ-2014 по футболу. Главный тренер сборной России Фабио Капелло запретил игрокам сборной пользоваться какими-либо социальными сетями во время чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Фабио Капелло, тренер сборной России:

Игроки не могут пользоваться здесь социальными сетями. Они должны воздержаться от их использования на один месяц. Когда футболисты приедут домой, они смогут делать что хотят.

Вопрос об использовании футболистами социальных сетей актуален не только для сборной России.

Например, главный тренер итальянцев решил дать свои игрокам «максимальное количество свободы».

Чезаре Пранделли, главнй тренер сборной Италии:

Мы решили предоставить максимальное количество свободы игрокам, чтобы они могли выразить себя. Парни смогут переписываться с болельщиками, если у них возникнет такое желание.

А вот тренерский штаб сборной Испании официально не советует футболистам команды пользоваться соцсетями во время чемпионата мира, но настоятельно просит.

Висенте дель Боске, главный тренер сборной Испании:

Мы ничего не запрещаем, однако рекомендуем нашим футболистам не пользоваться социальными сетями во время чемпионата мира. Ведь в результате может быть много недоразумений. Нам лишние проблемы не нужны.

Чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля (см.видео). Следите за новостями вместе с ctv.by!