Прямой эфир

ЧМ-2014 по футболу. Сборной России запретили пользоваться соцсетями во время чемпионата, а Италии - нет

17 июня 2014 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЧМ-2014 по футболу. Главный тренер сборной России Фабио Капелло запретил игрокам сборной пользоваться какими-либо социальными сетями во время чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Фабио Капелло, тренер сборной России:
Игроки не могут пользоваться здесь социальными сетями. Они должны воздержаться от их использования на один месяц. Когда футболисты приедут домой, они смогут делать что хотят.

Вопрос об использовании футболистами социальных сетей актуален не только для сборной России.

Например, главный тренер итальянцев решил дать свои игрокам «максимальное количество свободы».  

Чезаре Пранделли, главнй тренер сборной Италии:
Мы решили предоставить максимальное количество свободы игрокам, чтобы они могли выразить себя. Парни смогут переписываться с болельщиками, если у них возникнет такое желание.

А вот тренерский штаб сборной Испании официально не советует футболистам команды пользоваться соцсетями во время чемпионата мира, но настоятельно просит.

Висенте дель Боске, главный тренер сборной Испании:
Мы ничего не запрещаем, однако рекомендуем нашим футболистам не пользоваться социальными сетями во время чемпионата мира. Ведь в результате может быть много недоразумений. Нам лишние проблемы не нужны.

Чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля (см.видео). Следите за новостями вместе с ctv.by!

# Чемпионат мира по футболу # Фабио Капелло # Чезаре Пранделла

Другие новости рубрики

Все новости
ЧМ-2014 по футболу. Месси не обижал маленького мальчика?
17 июня 2014 11:54

ЧМ-2014 по футболу. Месси не обижал маленького мальчика?

ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нигерии оправдывается за 0:0 с Ираном и планирует «начать отправлять мяч в сетку»
17 июня 2014 09:22

ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нигерии оправдывается за 0:0 с Ираном и планирует «начать отправлять мяч в сетку»

ЧМ-2014 по футболу. Акция протеста перед матчем США-Гана: манифестанты сожгли американский флаг
17 июня 2014 08:13

ЧМ-2014 по футболу. Акция протеста перед матчем США-Гана: манифестанты сожгли американский флаг