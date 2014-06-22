ЧМ-2014 по футболу. Самый возрастной футболист на ЧМ-2014 отпраздновал 43-й день рождения

ЧМ-2014 по футболу. Сорок третий день рождения отпраздновал на чемпионате мира по футболу в Бразилии голкипер сборной Колумбии Фарид Мондрагон.

За сборную Фарид выступает в 1993 года. Голкипер провел уже 50 встреч.

По итогам двух туров ЧМ-2014 колумбийская сборная лидирует в группе С и досрочно завоевала путевку в плей-офф.

Напомним, сборная Колумбии не попадала на чемпионаты мира с 1998 года. Однако в этой стране наконец-то выросло новое поколение во главе с Радамелем Фалькао. Который, кстати, не попал в итоговую заявку на чемпионат мира в Бразилии лишь потому, что не успел восстановиться после травмы.

Также из-за травм мундиаль пропускают Радамель Фалькао, Альдо Рамирес, Эдвин Валенсия и Луис Переа.

Из-за потери перед ЧМ-2014 сразу нескольких важных футболистов команда не в лучшем моральном состоянии. Подробнее о сборной Колумбии читайте здесь!