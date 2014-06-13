ЧМ-2014 по футболу. На матч Бразилия-Хорватия немецкие болельщики пришли на стадион со своими диванами

Новости Германии. Сотрудники берлинского агентства развлечений предложили болельщикам оригинальный способ просмотра чемпионата мира.

Посмотреть матч Бразилия – Хорватия на стадионе люди пришли с собственными диванами.

В спортивном сооружении Alte Foersterei Arena почти тысяча диванов была расставлена перед огромным экраном. И судя по фото, такой досуг пришелся по душе истинным поклонникам футбола. Смотрите фото!

Напомним, сборная Бразилии обыграла команду Хорватии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:1, который не обошелся без скандала.

Чья вина в том, что Чемпионат мира начался с футбольного «убийства»? Все подробности читайте здесь.

Чемпионат мира-2014 в Бразилии прикует внимание болельщиков и фанатов на целый месяц. С 12 июня по 13 июля включительно весь мир будет погружен в футбольную эйфорию.

На чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии сыграют 32 команды.

Матчи группового этапа пройдут с 13 по 27 июня, поединки 1/8 – с 28 июня по 2 июля.

Игры 1/4 назначены с 4 по 5 июля.

Полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 июля.

Матч за третье место и финальный поединок пройдут 13 июля.

К слову, жить футболом будут сразу 12 бразильских городов. Белу-Оризонти, Бразилиа, Куяба, Куритиба, Форталеза, Порту-Алегри, Ресифи, Салвадор, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Здесь и развернутся футбольные баталии.

Кофе, карнавалы в Рио. По количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии.

Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!