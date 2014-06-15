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ЧМ-2014 по футболу. Арсен Венгер: если Франция не обыграет Гондурас, мы должны прекратить играть в футбол

15 июня 2014 15:53
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Новости Франции. Поздно вечером 15 июня на футбольной арене в Порту-Алегри в рамках группы Е сыграют сборные команды Франции и Гондураса. 

Четыре года назад представители Гондураса не сумели забить на чемпионате мира ни одного гола. Так что победа команды из Центральной Америки над любым соперником по группе будет сродни сенсации.

Подробнее о сборной Гондураса читайте здесь.

Накануне матча Франция-Гондурас французский специалист Арсен Венгер, главный тренер лондонского «Арсенала», отметил, что победа сборной Франции в этой встрече –  дело чести.

Арсен Венгер, главный тренер лондонского «Арсенала»:
Если Франция не сможет победить Гондурас, мы должны прекратить играть в футбол.

Подробнее о сборной Франции читайте здесь.

# Чемпионат мира по футболу # Арсен Венгер

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