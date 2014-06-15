ЧМ-2014 по футболу. Эквадор проиграл Швейцарии в добавленное время - 1:2

ЧМ-2014 по футболу. 15 июня в 19.00 на Национальном стадионе в Бразилии проходит матч группового этапа (E) между сборными Швейцарии и Эквадора.

Сборная Швейцарии считается одной из самых перспективных команд турнира. Ее футболисты постоянно попадали во всевозможные рейтинги: лучший молодой игрок, возможное открытие, самый нестандартный дриблинг и так далее. На двух последних чемпионатах мира в семи матчах команда Оттмара Хитцфельда пропустила всего один гол – от Чили в 2010-м году (0:1). Три последних турнира Швейцария начинала без поражений – победа и две ничьи.

Специалисты от команды Хицфельда ждут прорыва.

Тренер сборной Швейцарии и сам уверен в хороших шансах своих подопечных. Оценивает их даже выше, чем у фаворитов группы – французов.

Оттмар Хитцфельд, тренер сборной Швейцарии:

Фавориты нашей группы — Франция и Швейцария. В последние годы мы выступаем лучше французов, но у них есть огромный потенциал, который нельзя недооценивать. Я настроен оптимистично. У нас дисциплинированная команда, каждый игрок которой хочет работать. Мы сильнее, чем в 2010 году.

Что касается Эквадора, то состав «ла Триколор» как никогда силен - в нем нашлось место и опытным, и молодым игрокам, многие из которых способны взять на себя роль лидера. Команда может удивить соперника!

Главной звездой «трехцветных» многие называют Антонио Валенсию, выступающего в основном составе «Манчестер Юнайтед».

Интересно, что Валенсия признан самым быстрым на сегодня футболистом планеты. ФИФА рассчитала максимальную скорость забега игроков ведущих чемпионатов и выяснила, что «Поезд», как называют Антонио на родине, летит по своему правому флангу со скоростью 35,1 километра в час.

Сможет ли эквадорский эшелон сегодня опередить швейцарский? Следите за новостями ЧМ-2014 в Бразилии вместе с ctv.by!

Обновлено 15.06.2014 в 21.10

Эквадор проиграл Швейцарии со счетом 2:1.

Эннер Валенсия – однофамилец главной надежда южноамериканской сборной Антонио Валенсии– открыл счет в матче, переправив мяч в ворота соперников после подачи углового. Первый тайм закончился в пользу Эквадора.

В начале второго тайма Адмир Мехмеди также головой счет сравнял.

Исход матча пешился в добавленное время - победу для подопечных Отмара Хитцефльда вырвал Харис Сеферович.

Напомним, 15 июня будет сыгран второй матч в группе «Е»: Франция - Гондурас.