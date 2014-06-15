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ЧМ-2014 по футболу. Полузащитник сборной Италии: из-за жаркой температуры казалось, что у нас возникали галлюцинации

15 июня 2014 15:19
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Новости Италии. В ночь с 14 на 15 июня в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу Италия со счетом 2:1 обыграла Англию.

Полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио признался, что во время матча с командой Англии у него возникали галлюцинации из-за жары.

Клаудио Маркизио, полузащитник сборной Италии:
Было важно стартовать с победы, особенно в такой день, когда играть в футбол трудно. В определенные моменты из-за жаркой температуры казалось, что у нас возникали галлюцинации. Команда показала характер и выдержала испытание на прочность, добившись этой победы.
Мы знаем, что каждый матч будет трудным. Эта победа еще не означает, что мы уже преодолели групповой этап. Мы видели, что произошло с Уругваем (в матче с Коста-Рикой).

Итальянский футболист имеет ввиду неожиданный для болельщиков исход матча Коста-Рика – Уругвай.

Аутсайдеры группы обыграли 2-кратных чемпионов мира. Подробности читайте здесь.

Напомним, итальянцы следующий матч проведут 20 июня с командой Коста-Рики, а англичане днем ранее сыграют со сборной Уругвая. Следите за ЧМ-2014 по футболу в Бразилии с 12 июня по 13 июля вместе ctv.by!  Масса эмоций, накал страстей, радость побед и горечь поражений! Было бы обидно пропустить! 

# Чемпионат мира по футболу # Клаудио Маркизио

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