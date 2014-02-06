Чепелин Владимир

Вид спорта: биатлон
Дата рождения: 15 июля 1988 года
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете
2012/2013
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 46-ое место, спринт – 57-ое место, гонка преследования – 53-е место, эстафета – 15-ое место
2010/2011
Чемпионат мира: спринт – 59-ое место, гонка преследования – 58-ое место, эстафета – 15-ое место
Общий зачет Кубка мира: 101-ое место
Показатели стрельбы: средний – 73%, лежа – 70%, стоя – 76%
2009/2010
Лучший результат на этапах Кубка мира за всю карьеру: 25-ое место в индивидуальной гонке
Общий зачет Кубка мира: 96-ое место
2008/2009
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 29-ое место, спринт – 21-ое место, гонка преследования – 16-ое место, эстафета – третье место
2007/2008
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 35-ое место, спринт – 39-ое место, гонка преследования – 27-ое место, эстафета – 11-ое место
2006/2007
Чемпионат мира среди юниоров: спринт – 65-ое место
Международное рейтинговое спортивное агентство прочит белорусам 5 медалей в Сочи. Такая же цифра звучала и из уст чиновников разного ранга. От каких видов спорта белорусов ждать наград? Смотрите видео