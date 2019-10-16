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Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Я шла к этому успеху 9 лет!»

16 октября 2019 06:47
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Новости Беларуси. Сезон в белорусском пятиборье завершен. Причём для наших спортсменов он выдался успешным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего на международных соревнованиях пятиборцы завоевали 22 медали. 6 из них – золотые, 9 –серебряные и 7– бронзовые.

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Я шла к этому успеху 9 лет!»-1

Традиционно своими результатами порадовали представительницы прекрасного пола. Это заметил и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, подводя итоги года. В свою очередь наши спортсменки строят планы уже на будущий сезон.

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Я шла к этому успеху 9 лет!»-4

Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному пятиборью (2018):
В ближайший год что? Завоевывать лицензии, что есть, добиваться хороших результатов, себя побеждать. Не заболеть, сохранить здоровье, показать результаты, которые возможно. Отобраться на Олимпийские игры, там выступить в полную силу.

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Я шла к этому успеху 9 лет!»-7

Ольга Силкина, чемпионка мира по современному пятиборью (2019):
Я шла к этому успеху 9 лет. Я чувствовала эту медаль. После чемпионата Европы я думала, что в тройке буду, а тут чемпионка мира!

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Я шла к этому успеху 9 лет!»-10

До окончания года нашим спортсменам предстоит опробовать себя на двух международных стартах: чемпионате мира среди военнослужащих и чемпионате Европы U24.

# Белорусские спортсмены # Ольга Силкина # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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