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«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства

15 октября 2019 16:55
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Новости Беларуси. В Молодечно прошло открытие третьего этапа спартакиады Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства-1

Соревнования посвящены-75-летию освобождения Беларуси, именно поэтому торжественный митинг символично прошел в парке Победы.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства-4

Участие в спартакиаде принимает более 200 школьников, проживающих в сельской местности. Всего – 32 команды из разных уголков Беларуси и России. В программе – баскетбол, настольный теннис и плавание.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства-7



Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Для ребят это очень знаково. Они знакомятся с жизнью в других странах, и это важно для развития дальнейших дружеских отношений. Важно показать им привлекательность спорта, и чтобы их интерес вылился в хороший результат для наших стран.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства-9



Кира Кадушкина, участница спартакиады (Беларусь):
Больше года мы готовились, учили много разных приемов.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства-11



Есения Пестраковаучастница спартакиады (Россия):
Мы приехали сюда испытать удачу, и получится или нет, но это будет опыт.

Также для участников запланирована большая культурно-развлекательная программа – экскурсии по городам, посещение исторически значимых мест, также мальчики и девочки примут участие в вечерах дружбы и внеконкурсных соревнованиях.

# Белорусские спортсмены # Вячеслав Дурнов # Кира Кадушкина # Фотофакт

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