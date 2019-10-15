«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства

Новости Беларуси. В Молодечно прошло открытие третьего этапа спартакиады Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соревнования посвящены-75-летию освобождения Беларуси, именно поэтому торжественный митинг символично прошел в парке Победы.

Участие в спартакиаде принимает более 200 школьников, проживающих в сельской местности. Всего – 32 команды из разных уголков Беларуси и России. В программе – баскетбол, настольный теннис и плавание.





Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Для ребят это очень знаково. Они знакомятся с жизнью в других странах, и это важно для развития дальнейших дружеских отношений. Важно показать им привлекательность спорта, и чтобы их интерес вылился в хороший результат для наших стран.





Кира Кадушкина, участница спартакиады (Беларусь):

Больше года мы готовились, учили много разных приемов.





Есения Пестракова, участница спартакиады (Россия):

Мы приехали сюда испытать удачу, и получится или нет, но это будет опыт.