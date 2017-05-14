Этой весной белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золото чемпионата Европы в Варшаве в весовой категории свыше 78 килограммов. В финальном поединке Марина уверенно победила опытную украинку Светлану Яромку, заработав оценку «иппон» – «чистая победа». Слуцкая уже не первый год является заметной фигурой в сборной (7 титулов чемпионки Беларуси говорят сами за себя), но на крупных турнирах дела как-то не складывались. Мы решили позавтракать с чемпионкой и расспросить ее о долгожданной победе.

Марина Слуцкая, чемпионка Европы по дзюдо 2017 года:

Это огромный труд, многолетний труд. То что две минуты было проведено на татами, это не значит, что это слабый соперник. Со Светой мы встречались еще раньше: в том году, в этом году. И я один раз проигрывала, один раз выигрывала. На Европе в принципе соперников не бывает слабых. Тем более Света двукратный призер чемпионатов Европы. Она многократная чемпионка Украины. Поэтому труд, конечно, на тренировках, на сборах, схватки на соревнованиях, выводы какие-то, дало свои плоды и результат, к которому шли на протяжении всей карьеры. Следующая вершина – только чемпионат мира, Олимпийские Игры. Понадобилось всего две минуты, чтобы уверить всех членов жюри в своей неоспоримой силе и несколько лет упорного труда под строгим, но справедливым руководством любимого тренера – Леонида Федоровича Свирида. Для этой победы, уверяет чемпионка, он сделал не меньше, чем она сама.

Постоянные разъезды и тренировки не дают Марине возможности проводить с семьей и друзьями много времени. Однако поводы для праздников есть всегда. Марина Слуцкая, чемпионка Европы по дзюдо 2017 года:

В детстве это, конечно, был Новый год. Это было настоящее чудо. А сейчас я очень люблю Дни рождения. Очень люблю свой День рождения. Как правило, свой День рождения я отмечаю всегда. Я считаю, что это праздник. Наверное, когда рубеж перейдет за 30, я уже перестану так считать. Но пока не пересек. Я очень люблю свой День рождения, стараюсь сделать их разными каждый год. Мои друзья меня всегда поддерживают. И, конечно, Дни рождения родных. Наверное, потому что можно вкусно покушать. Женщиной быть еще сложнее. Платьев у Марины в гардеробе меньше, чем наград, и на макияж уходит, порой, больше времени, чем на занятия спортом. Однако быть красивой – это удовольствие , в котором Слуцкая себе отказать не может. Да и зачем? Ведь красота – это тоже сила, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.